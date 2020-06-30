ألمانيا تطالب بتعزيز السوق الداخلية الأوروبية

قبل بدء رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي، طالبت أوساط اقتصادية ألمانية بتعزيز السوق الداخلية الأوروبية.

وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية، إريك شفايتسر، اليوم إن السوق الداخلية الأوروبية أصيبت تقريبا بالشلل مؤقتا خلال أزمة جائحة كورونا، مؤكدا أنه يتعين مواصلة تطوير السوق المشتركة وإلغاء العوائق البيروقراطية بها.

وذكر شفايتسر أن 60% من التجارة الألمانية تحدث داخل الاتحاد الأوروبي، مؤكدا لذلك ضرورة أن تتمكن دول الجوار في الاتحاد من الوقوف على قدميها اقتصاديا مجددا.

وأشار شفايستر إلى أن القرارات التي ستتخذ على مدار الأشهر الستة المقبلة يتعين لذلك أن تكون موجهة لصالح هذا الأمر، وأن تدعم أيضا خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار وميزانية الاتحاد الأوروبي هذا التوجه بحسب ما نشرت وكالة الأنباء "الألمانية" (د ب أ).

وتتولى ألمانيا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي اعتبارا من غد الأربعاء حتى نهاية هذا العام.

وفي سياق متصل، طالب الاتحاد المركزي للحرف الألمانية بمساعدات متخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة وبتأجيل سداد الديون.

وقال رئيس الاتحاد، هانز بيتر فولزايفر: "المتطلبات الإضافية غير مفهومة وتمنع شركاتنا من تنفيذ وتشكيل إعادة الإعمار... يتعين علينا إلغاء العوائق البيروقراطية. وقانون الاتحاد الأوروبي معقد للغاية بالنسبة للأعمال الحرفية في العديد من المجالات".