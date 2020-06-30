الأسهم الأوروبية مستقرة و"ستوكس" بصدد تحقيق أكبر مكاسبه منذ 2015

استقرت الأسهم الأوروبية على نطاق واسع اليوم مع قيام المستثمرين بالبيع لجني بعض الأرباح عقب انتعاشة ربع سنوية قوية، في حين تدعمت المعنويات في آسيا بفضل تحسن بيانات المصانع الصينية والآمال في مزيد من التحفيز الأمريكي، وفقا لـ"رويترز".

ويبدو المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بصدد تحقيق أكبر مكاسبه ربع السنوية منذ مارس 2015 بصعود نسبته 12.5 في المائة، إذ غذى تحفيز اقتصادي غير مسبوق والآمال حيال لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 وتراجع نسبي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا انتعاشا من المستويات بالغة التدني لشهر مارس.

لكن المؤشر مازال منخفضا 13.5 في المائة منذ بداية السنة.

وارتفع المؤشر داكس الألماني الحساس للتجارة 0.2 في المائة بعد أن أظهرت البيانات نمو أنشطة المصانع الصينية بوتيرة أقوى في يونيو مع رفع الحكومة إجراءات الإغلاق العام وتعزيزها الاستثمارات.

وارتفعت أسهم صناع الرقائق اس.تي مايكروإلكترونيكس وإنفنيون تكنولوجيز وايه.اس.إم انترناشونال بين 1.4 و2.8 في المائة عقب توقعات تبعث على التفاؤل حيال الإيرادات من مايكرون تكنولوجي الأمريكية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.1 في المائة بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش، لكن مؤشرات قطاعات النفط والغاز والبنوك والسيارات كبحت مكاسبه.

وانخفض سهم رويال داتش شل واحدا في المائة بعد أن قالت الشركة إنها ستخفض قيمة أصول بما يصل إلى 22 مليار دولار بعد تقليصها توقعاتها لأسعار النفط والغاز في الأجل الطويل.