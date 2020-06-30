ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنينع في الصين

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم استمرار تحسن اداء قطاع التصنيع في الصين خلال يونيو الحالي، وفقا لـ"الألمانية".

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين ارتفع خلال الشهر الحالي إلى 50.9 نقطة، مقابل 50.6 نقطة في مايو الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 50.4 نقطة خلال الشهر الحالي.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة اقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

كما أشار مكتب الإحصاء إلى ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 54.4 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 53.6 نقطة خلال الشهر الماضي وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 54.1 نقطة فقط.