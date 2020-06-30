«أكوا باور»: ملتزمون بالطرح العام الأولي .. والتنفيذ مرهون بظروف السوق

مشروعات الشركة تتقدم على نحو جيد رغم القيود على التنقلات وسلاسل الإمداد.

أكد بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور السعودية لإنشاء محطات الكهرباء وتشغيلها، تخطي الشركة أثر الجائحة بنجاح، مؤكدا التزامها بطرح عام أولي عاجلا أم آجلا.

ووفقا لـ"رويترز"، قال بادماناثان، إن الشركة استطاعت "تخطي أثر كوفيد - 19 بنجاح" بفضل خدمات المياه والكهرباء الحيوية التي تقدمها في أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وأضاف "المشاريع قيد البناء تتقدم مع بعض التأثير الهامشي بسبب القيود على التنقلات وسلاسل الإمداد، لكن المشاريع تتقدم على نحو جيد.. بصفة عامة، من حسن الحظ أننا لم نتضرر بشدة".

وفيما يتعلق بالطرح العام الأولي، ذكر أن الشركة تظل ملتزمة بطرح عام أولي مزمع لأسهمها، لكن التنفيذ مرهون بالوقت المناسب وظروف السوق.

وأوضح أن الشركة كانت تريد إدراج أسهمها في البورصة السعودية قبل عامين، وما زالت حريصة على الطرح، مؤكدا أنه سيكون هناك طرح عام عاجلا وليس آجلا.

وأضاف، "ندرك بكل تأكيد أهمية وجود مساهمين من الجمهور العام.. لكن يجب أن يجري ذلك في الوقت المناسب حين نشعر أننا نحن والأسواق مستعدون".

وتوقع أن تحقق الشركة هدفها لاستثمارات جديدة بعشرة مليارات دولار هذا العام، نظرا إلى أن تأثير جائحة فيروس كورونا في مشاريعها ضعيف جدا.

وذكر، "في بداية العام كان لدينا هدف كلي يتمثل في استثمار نحو عشرة مليارات دولار في مشاريع جديدة.. أتوقع أن نحقق ذلك".