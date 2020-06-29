تحسن للثقة الاقتصادية في منطقة اليورو

أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية الصادرة اليوم الاثنين تحسن المزاج الاقتصادي في منطقة اليورو بوتيرة قياسية خلال يونيو الحالي بفضل تخفيف إجراءات الإغلاق التي تم فرضها لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو بمقدار 8.2 نقطة إلى 75.7 نقطة خلال يونيو الحالي، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين التي كانت 80 نقطة.

كما أظهر المسح الذي أجرته المفوضية تحسنا كبيرا للثقة في مختلف القطاعات الاقتصادية التي شملها وبخاصة الصناعة والخدمات وتجارة التجزئة والتشييد والمستهلكين.

وبحسب ليام بيتش المحلل الاقتصادي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للاستشارات الاقتصادية فإن تحسن الثقة تباين من قطاع إلى آخر، في حين أشارت المسوح إلى انكماش الاقتصاد الإقليمي لمنطقة اليورو بمعدل 5 في المئة سنويا خلال الربع الثاني من العام الحالي بحسب ما نشرت وكالات الانباء "الالمانية" (د ب أ).

وساهمت الزيادة الثانية في توقعات الطلب إلى تحسن مؤشر الثقة في قطاع الخدمات إلى سالب 35.6 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 43.6 نقطة خلال الشهر الماضي. كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى سالب 27 نقطة.

في الوقت نفسه ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال الشهر الحالي إلى سالب 14.7 نقطة بما يتفق مع التقديرات الأولية الصادرة في وقت سابق. وكان المؤشر قد سجل سالب 18.8 نقطة خلال مايو الماضي، بفضل تحسن التوقعات بشأن الموقف الحالي واعتزامهم إجراء مشتريات كبيرة وتحسن الموقف الاقتصادي بشكل عام.