الأسهم الأوروبية ترتفع بالرغم من حذر المستثمرين.. "إير فرانس" يقفز 5%

استهلت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم، إذ تلقت الدعم من تحديثات إيجابية للشركات، على الرغم من أن المستثمرين ظلوا يتوخون الحذر حيال ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة وأثر ذلك على الاقتصاد العالمي.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المائة بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش، فيما قادت قطاعات التكنولوجيا وشركات الكيماويات والتعدين مكاسب القطاع، وفقا لـ"رويترز".

وتأرجحت الأسواق هذا الأسبوع بين المخاوف إزاء موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا ومؤشرات على تقديم الحكومات والبنوك المركزية للمزيد من الدعم الاقتصادي. وما زال المؤشر ستوكس 600 يمضي على مسار تسجيل خسارة أسبوعية بنسبة واحد في المائة.

وقفز سهم إير فرانس-كيه.ال.ام خمسة في المائة بعد أن توصلت حكومتا فرنسا وهولندا إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدة لمجموعة الطيران، فيما قالت الأخيرة إنها ستقدم حزمة تمويل بقيمة 3.4 مليار يورو (3.81 مليار دولار).

وارتفع سهم إيه.إم.اس 5.7 في المائة بعد أن نفت شركة أشباه الموصلات التي مقرها النمسا مزاعم لوسائل إعلام بشأن تلاعب في السوق خلال استحواذها على أوسرام.