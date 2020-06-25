مؤشرات الأسهم الأمريكية تتراجع بفعل ارتفاع طلبات إعانة البطالة

استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على انخفاض اليوم عقب مكابدتها أسوأ أيامها في أسبوعين، إذ يساور القلق المستثمرين بفعل زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، وفقا لـ"رويترز".

وتراجع المؤشر داو جونز 80 نقطة بما يعادل 0.32 في المائة إلى 25365 نقطة، وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز بمقدار 3.73 نقطة أو 0.12 في المائة ليسجل 3046 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك 9.81 نقطة أو 0.10 في المائة إلى 9899 نقطة.