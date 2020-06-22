الهند تسجل عددا قياسيا من إصابات كورونا وسفارات تحذر مواطنيها

سجلت الهند رقما قياسيا للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الاثنين كما زاد عدد الوفيات عن 400 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بينما حذرت السفارات الأجنبية مواطنيها في البلاد من أن المستشفيات قد لا يكون بها أسرة لهم.

وذكرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية أن الحالات الجديدة بلغت 15 ألفا لتقفز بالعدد الإجمالي لما يربو على 425 ألفا، لتأتي الهند بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا في عدد الإصابات.

وتوفي قرابة 14 ألف شخص حتى الآن بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد منذ ظهور أول حالة في الهند في يناير بحسب ما نشر"رويترز".

ولا يزال عدد الوفيات في الهند صغيرا بالمقارنة مع البلدان التي لديها أعداد مماثلة من الإصابات، لكن خبراء الصحة العامة يخشون أن تصبح المستشفيات عاجزة عن المواجهة مع زيادة الإصابات.

وأرسلت السفارة الألمانية رسائل لمواطنيها الذين يعيشون في نيودلهي تحذرهم فيها من "عدم وجود فرصة تذكر أو عدم وجود فرصة على الإطلاق" لدخول المستشفى للعلاج من الفيروس وكذلك الحصول على خدمات العناية المركزة الأخرى.

وكانت أيرلندا نصحت مواطنيها بمغادرة الهند بسبب عدم توافر أماكن في المستشفيات.