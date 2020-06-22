قال مسؤولون في مجال الصحة اليوم الاثنين إن عدد الاشخاص الذين توفوا في بريطانيا بعد التأكد من إصابتهم بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا ارتفع بواقع 15 ليصل إلى 42647.
وهذا أقل عدد يومي للوفيات بسبب كوفيد-19 منذ منتصف مارس. وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد فرض إجراءات العزل العام في 23 مارس بحسب ما نشرت "رويترز".
بريطانيا تسجل أقل عدد وفيات يومي بكورونا منذ منتصف مارس
قال مسؤولون في مجال الصحة اليوم الاثنين إن عدد الاشخاص الذين توفوا في بريطانيا بعد التأكد من إصابتهم بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا ارتفع بواقع 15 ليصل إلى 42647.
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