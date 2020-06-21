مطار "لندن سيتي" يستأنف نشاطه 4 يوليو بعد إغلاق استمر ثلاثة أشهر

يترقب مطار "لندن سيتي" الأحد استقبال أولى رحلاته الجوية منذ نحو ثلاثة أشهر، مع اتّخاذ بريطانيا خطوة إضافية باتجاه الرفع الكامل للإغلاق المفروض لاحتواء فيروس كورونا المستجد اعتبارا من 4 يوليو.

ومن المقرر أن تهبط في المطار القريب من حي المال والأعمال في العاصمة البريطانية رحلة آتية من جزيرة "آيل أوف مان" الواقعة في البحر الإيرلندي تصل مساء الأحد.

وأبدى المسؤولون عن المطار حماسة لاستئناف العمل في هذا المرفق، وأطلقوا حملة تنظيف، كما نشروا نتائج استطلاع أظهر أن ما نسبته 72 بالمئة ممن شملهم يودون السفر مجددا عندما يكون ذلك آمنا.

وقال الرئيس التنفيذي للمطار روبرت سينكلير إن "هذا الطلب الواضح والمبكر لمسافرينا على استئناف أنشطة الطيران أمر مشجّع للغاية".

لكن الرحلات الأولى ستكون داخلية بسبب القيود المفروضة على السفرات الدولية، كما ستقتصر الخدمات على وجهات محدودة في الأسابيع الأولى بحسب ما نشرت "الفرنسية" .

ونشر الموقع الإلكتروني للمطار بيانا لتجمّع "لندن فيرست" للشركات العاملة في العاصمة جاء فيه أن "التوجيهات الشاملة لمكتب الشؤون الخارجية التي تحذّر من السفر إلى الخارج وتفرض عزلا صحيا إلزاميا لمدة 14 يوما على جميع الوافدين إلى المملكة المتحدة يجب أن تقتصر على الدول التي تشكّل مخاطر كبرى".

وسجّلت بريطانيا 42 ألفا و589 وفاة بكوفيد-19 وهي الحصيلة الأعلى للوفيات في أوروبا، والثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.