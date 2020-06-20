وزير الاقتصاد الألماني يتعهد بالتصدي لسوء الأوضاع في قطاع صناعة اللحوم

عقب ظهور بؤر إصابة بفيروس كورونا المستجد في عدد من المجازر بألمانيا، تعهد وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير بالتصدي لسوء الأوضاع في قطاع صناعة اللحوم بألمانيا.

وقال ألتماير- في تصريحات لإذاعة ألمانيا صباح اليوم: "توفير إمدادات المواد الغذائية أمر ذو قيمة كبيرة، وأريد الحفاظ على الثقة في المواد الغذائية واللحوم المصنوعة في ألمانيا... هذا يعني أن نعمل على محاسبة المسؤولين ونعالج سوء الأوضاع من خلال اتخاذ التغييرات اللازمة"، وفقا لـ"الألمانية".

وأكد ألتماير أن مكافحة سوء الأوضاع لا يتعلق فقط بالعقود من الباطن مع عمال من شرق أوروبا، بل أيضا بإقامة العاملين الوافدين والظروف السائدة في موقع العمل.

يُذكر أن الحكومة الألمانية أعلنت الشهر الماضي عزمها إلغاء نظام عقود المقاولات في المجازر ومصانع اللحوم بحلول مطلع العام المقبل.

وقال ألتماير: "أرى من السليم أن نتصدى لسوء الأوضاع. سنفعل ذلك".

وقد تم الكشف يوم الأربعاء الماضي عن تفشي فيروس كورونا المستجد بين العاملين في أكبر مجزر للحوم في ألمانيا التابع لشركة "تونيس" للمواد الغذائية في مدينة ريدا-فيدنبروك غربي البلاد. وكانت بؤرة إصابة ظهرت الشهر الماضي في مجزر آخر بمنطقة كوزفيلد.