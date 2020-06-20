المركزي العماني: 3.6% نمو إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي في أبريل

سجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًا بنسبة 3.6 في المائة ليبلغ 23.9 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2020، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى أن ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي قد شهدت زيادة بنسبة 10.5 في المائة لتصل إلى 16.2 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2020.

وتشير الأرقام إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت 49.7 في المائة ثم قطاعا الشركات غير المالية والشركات المالية بحصة قاربت على 32 في المائة و16.1 في المائة على التوالي أما النسبة المتبقي 2.3 في المائة فتوزعت على قطاعات أخرى.