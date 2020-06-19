روسيا تخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.. أدنى مستوى منذ انهيار الاتحاد السوفيتي

خفض البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة اليوم لأدنى مستوى منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، متعهدا بالنظر في الحاجة إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة في ظل تراجع مخاطر التضخم وانكماش الاقتصاد، وفقا لـ"رويترز".

وأجرى البنك المركزي خفضا أكبر من المعتاد بلغ 100 نقطة أساس، مما جعل سعر الفائدة الرئيسي عند 4.5 في المائة، وذلك في مواجهة الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا وما يرتبط بها من إغلاق.