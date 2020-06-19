قادة الاتحاد الأوروبي يعتزمون عقد قمة في يوليو لمناقشة خطة الإنعاش

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال اليوم، عقب قمة افتراضية لقادة الاتحاد الأوروبي الـ27، أنهم "يعتزمون عقد قمة غير افتراضية في منتصف يوليو في بروكسل"، وفقا لـ"الفرنسية".

وستكون هذه القمة المباشرة الأولى لرؤساء الدول والحكومات منذ تفشي وباء كوفيد-19 في أوروبا والشروع في إقرار تدابير الإغلاق العام في منتصف مارس.