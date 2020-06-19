الأسهم الأمريكية تقفز بفضل آمال انتعاش الاقتصاد.. ناسداك قرب مستوى قياسي جديد

استهلت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت على ارتفاع قوي اليوم فيما يقترب المؤشر ناسداك من مستوى قياسي جديد مع مراهنة المستثمرين على انتعاش سريع للنشاط الاقتصادي بعد الجائحة، متجاهلين ارتفاع عدد الحالات الجديدة المصابة بكوفيد-19 في عدة ولايات أمريكية، وفقا لـ"رويترز".

وربح المؤشر ناسداك 99.08 نقطة أو واحدا في المائة إلى 10042 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز 133 نقطة أو ما يعادل 0.15 في المائة إلى 26213 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز بمقدار 24.95 نقطة أو ما يعادل 0.80 في المائة إلى 3140 نقطة.