تزايد عدد شكاوى إلغاء الرحلات في ألمانيا بسبب كورونا

أدى إلغاء الرحلات الجوية في ظل أزمة انتشار وباء كورونا وكذلك تأخر إعادة الأمول إلى سيل من الشكاوى المقدى لدى هيئة التحكيم المعنية بتسوية الشكاوى ضد وسائل النقل العام للأفراد في ألمانيا.

وقال المدير التنفيذي للهيئة هاينتس كلفه لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية في عددها الصادر غدا الاثنين: "ازداد عدد طلبات التسوية خلال الأسابيع الأخيرة بنسبة تتراوح بين ضعفين إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بما كان عليه خلال الأعوام السابقة" بحسب ما نشرت "الالمانية".

وأضاف أن الهيئة تلقت أكثر من 800 شكوى خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو وحده، موضحة أن نحو 650 شكوى من هذه الشكاوى كانت موجهة ضد شركات الطيران.

وأشار إلى أن عدد طلبات التسوية في الفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي بلغ 284 طلبا، كان منها 284 طلبا يتعلق بالنقل الجوي.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تلقت نحو 4440 شكوى بشأن خطوط جوية منذ فرض الحكومة الاتحادية التحذير من السفر في منتصف شهر مارس الماضي- أي أكثر مما تم تقديمه خلال الفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي بنحو ألف شكوى.

وبحسب بيانات الهيئة، زاد عدد الحالات بصفة خاصة بعد عيد الفصح.