السوق السعودي يتراجع للجلسة الثالثة على التوالي وصفقات "سابك" تقفز بالتداولات

أغلق السوق السعودي جلسة اليوم على تراجع هامشي للجلسة الثالثة على التوالي، فيما قفزت التداولات إلى مستوى تاريخي بعد تنفيذ عدة صفقات خاصة على أسهم سابك شكلت 70 في المائة من أسهمها، وبقيمة بلغت 259.13 مليار ريال وبمتوسط سعر 123.39 ريال مقارنة مع سعر السهم المتداول عند 88.5 ريالا.

وأنهى السوق تداولاته عند مستوى 7292 نقطة ليتراجع المؤشر العام 17 نقطة أو ما يعادل 0.24في المائة وسجلت التداولات خلال نهاية التعاملات نحو 263.88 مليار وبأحجام تداول بلغت 2.35 مليار سهم، تشمل الصفقات الخاصة.

وتأثر أداء المؤشر العام بعد تراجع أسهم البنوك اليوم، حيث هبطت جميع أسهم البنوك باستثناء مصرف الراجحي أغلق على ثبات وكذلك البنك الأهلي الذي حقق مكاسب طفيفة، حين تراجع السعودي الفرنسي 2.2 في المائة كأكثر الأسهم تأثيرا على حركة المؤشر العام اليوم.

في المقابل، ومن بين الأسهم القيادية فقد تراجعت أسهم شركة المراعي 2.4 في المائة و سابك 0.6 في المائة، في حين البنك الأهلي و موبايلي على مكاسب بنحو 0.4 في المائة و 1 في المائة على التوالي.

وأنهت تداولات أسهم 11 شركة على ارتفاع بأكثر من 4 في المائة من بين 100 شركة أنهت تعاملاتها على ارتفاع، حيث تصدرت أسهم شركة سيسكو المكاسب و بنحو 9.1 في المائة، في حين صعد سهم صناعة الورق 8.9 في المائة، و نحو 6.8 في المائة من المكاسب لأسهم شركة وفرة.

في المقابل، تراجعت أسهم 79 شركة، تصدرها أسهم شركة فيبكو بنحو 2.8 في المائة، تلته المراعي ثم السعودي الفرنسي وكذلك سافكو بتراجعات تجاوزت 2 في المائة.