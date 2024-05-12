تقلص معدل العمل عن بعد في اليابان وتزايد الهجين خلال 2023

واصل معدل العمل عن بعد في اليابان تراجعه مع انحسار جائحة كورونا، في حين تزايد معدل العمل الهجين.

وذكرت وكالة "كيودو" أن استطلاعا حكوميا تم عبر شبكة الإنترنت، وأجرته وزارة النقل خلال أكتوبر ونوفمبر الماضيين، خلص إلى أن 5,832 من بين 36,228 شخصا شملهم الاستطلاع يمثلون 16.1 %، عملوا من المنزل أو من مكان آخر خارج المكتب العام الماضي، بانخفاض 2.7 % مقارنة بالاستطلاع السابق.

يشار إلى أن العمل عن بعد أصبح شائعا خلال الجائحة في ظل توجه الحكومة للحد من تدفق الأشخاص لوقف تفشي الفيروس، ولكن الوزارة رصدت تغيرا طفيفا في هذا التوجه.

وكان المعدل قد بلغ 21.4 % في 2021، وانخفض إلى 18.8 % خلال 2022، يذكر أنه عقب أن خفضت الحكومة من التصنيف القانوني لكورونا في مايو الماضي، ليصبح مساويا للإنفلونزا الموسمية، أصبح تغير نمط العمل عن بعد ملحوظا.

وارتفع عدد الذين يعملون عن بعد لمدة يوم أو يومين أسبوعيا إلى 13.5 % و 15.8 %، مقارنة بـ9.5 % و14.4 % ما بين 2020 و2022 خلال الجائحة. في المقابل تراجع عدد الذين يعملون عن بعد من 5 إلى 7 أيام أسبوعيا من 34.7 % إلى 28.7 %، وأشار الاستطلاع إلى أن المدن الكبرى سجلت أعلى معدلات للعمل عن بعد.