بهدف معرفه المزيد عن فيروس كورونا.. تأيلاند تفحص أكثر من 100 خفاش

تمكن باحثون تايلانديون من اصطياد أكثر من 100 خفاش في كهف باحدى الغابات في مقاطعة بشرق البلادد لاخضاعها للفحص والدراسة لمعرفة المزيد عن فيروس كورونا.

وتجرى الاختبارات على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من 11 يونيو في كهف ثام سادور في إقليم تشانترابوري بمشاركة باحثين من مستشفى شولالونجكورن وجامعة كاسيتسارت وإدارة الحدائق الوطنية ، حسبما صرحت سوبابورن واشارابلوسادي نائب رئيس مركز العلوم الصحية للأمراض المعدية الناشئة التابع للصليب الأحمر التايلاندي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

وقالت "تايلاند بها أكثر من 140 نوعا من الخفافيش ونرى الحاجة للدراسة ومعرفة المزيد عنها. نحن بحاجة إلى فهم المزيد عن الفيروس التاجي ومعرفة مكمن الخطر حتى يمكن وضع السياسات الخاصة بالقضاء عليه".

ومن المقرر إجراء الاختبارات الخاصة بالفيروس في مختبر، لم يتم الكشف عن اسمه، وقد يستغرق ظهور النتائج أسابيع.