أسعار الجملة في أمريكا تتجاوز التوقعات وترتفع 0.4%

أظهر تقرير رسمي صدر اليوم ارتفاع أسعار المنتجين "الجملة" في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي تجاوز بأكثر من توقعات المحللين.. وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار الجملة للطلب النهائي ارتفع في مايو بنسبة 0.4 في المائة بعد تراجعه بنسبة 1.3 في المائة خلال أبريل الماضي. كان المحللون توقعوا ارتفاع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي، وفقا لـ"الألمانية".

وجاءت الزيادة التي تجاوزت التوقعات على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والتي زادت بنسبة 6 في المائة و4.5 في المائة على الترتيب. وفي الوقت نفسه تراجع المؤشر الأساسي لأسعار الجملة الذي لا يتضمن أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا، بنسبة 0.1 في المائة خلال الشهر الماضي بعد تراجعه بنسبة 0.3 في المائة خلال أبريل الماضي. جاء تراجع المؤشر الأساسي متفقا مع تقديرات المحللين.