عالم سياسة ألماني ينتقد حزمة التحفيز الاقتصادي لمواجهة تداعيات كورونا

انتقد باحث ألماني في علم السياسية حزمة التحفيز الاقتصادي المخطط لها بقيمة 130 مليار يورو من قبل الحكومة الألمانية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وقال كريستوف بوترفيجه لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية في عددها الصادر اليوم: "هذا البرنامج الاقتصادي يقدم دفعة قوية بالنسبة للاقتصاد، ولكن لا يعجبني أن نحو 100 مليار يورو تذهب للشركات ونحو 30 مليار يورو فقط تذهب للمستهلكين والموظفين وأسرهم"، وفقا لـ"الألمانية".

يشار إلى أن البرنامج الاقتصادي يشمل أيضا خفض ضريبة القيمة المضافة من 19 في المائة إلى 16 في المائة، وقال: "في الأغلب تستفيد منها الشركات ذات المعاملات التجارية القوية. وهناك اختلاف أيضا حول إذا ما كان المرء يوفر2400 يورو في سيارة رياضية يبلغ سعرها 80 ألف يورو، أو يوفر بعض السنتات في شراء الحليب". لذا دعا الباحث الألماني لتوفير قيمة إضافية للتغذية بقيمة 100 يورو شهريا للأشخاص الذين يتلقون إعانة البطالة.

فضلا عن ذلك يشمل البرنامج الاقتصادي المخطط له مبلغا إضافيا للأطفال بقيمة 300 يورو، من المقرر دفعه في الأول من يوليو القادم.

وبحسب منظور عالم السياسة الألماني، فإن هذا المبلغ "لا يراعي حاجة كل شخص ولا يساعد على المدى الطويل، مقارنة بأقساط الشراء للسيارات الكهربائية باهظة الثمن من الدرجة الممتازة".