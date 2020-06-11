رغم ظهور بؤر جديدة .. أمريكا: تعلمنا الدرس .. لن نغلق الاقتصاد

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن الولايات المتحدة لا تستطيع غلق اقتصادها مجددا بسبب فيروس كورونا، مضيفا أن تريليون دولار أخرى من أموال الإنقاذ ستتدفق على الاقتصاد على مدار الشهر القادم.

وقال منوتشين اليوم إن الولايات المتحدة لن تفرض إغلاقا جديدا لمكافحة فيروس كورونا المستجد، على الرغم من ظهور بؤر جديدة للفيروس في بعض الولايات.

وصرح منوتشين في مقابلة مع شبكة "سي ان بي سي" الأميركية "لا يمكننا أن نغلق الاقتصاد. أعتقد أننا تعلّمنا أن إغلاق الاقتصاد يتسبب بمزيد من الأضرار".

وأطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تغريدة تصب في الإطار نفسه، جاء فيها "سنحظى بفصل ثالث جيد جدا، وفصل رابع رائع، وإحدى أفضل سنواتنا على الإطلاق في العام 2021. وقريبا سنتوصل إلى لقاح وعلاج. هذا رأيي"، وفقا لـ"الفرنسية".

وجاءت تغريدة ترمب بعدما توقع الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) الأربعاء انكماشا اقتصاديا بنسبة 6.5 في المائة هذا العام، محذّرا بأن الضبابية تخيّم على التوقعات المستقبلية.

وقال ترمب إن "الاحتياطي الفدرالي يخطئ دوما"، مضيفا "أنا أرى الأرقام وأؤدي عملا أفضل منكم بكثير".

وتسببت قرارات إغلاق المؤسسات التجارية لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد اعتبارا من أواسط مارس، بأضرار كبيرة لأكبر قوة اقتصادية في العالم، وأسفرت عن صرف عشرات ملايين الموظفين وارتفاع نسبة البطالة إلى 13.3 في المائة في مايو، وهي أرقام تحمل أوجه شبه مع تلك التي سُجّلت إبان حقبة الكساد الكبير قبل تسعين عاما.