مصرف الإمارات المركزي: الاقتصاد سينكمش 3.6% هذا العام

قال مصرف الإمارات المركزي اليوم إن اقتصاد البلاد سينكمش على الأرجح 3.6 بالمئة هذا العام بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفي الربع الأول من العام الحالي، انكمش الاقتصاد الإماراتي بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي، إذ هبط الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 3 في المائة، وذلك على عكس الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز الذي ارتفع 3.7 في المائة على أساس سنوي، وفقا لـ"رويترز".

وقال البنك المركزي في تقرير عن الربع الأول إنه في الوقت الذي من المتوقع فيه أن يعقب التراجع في النشاط الاقتصادي انكماش حاد في أرباع السنة التالية، فمن المتوقع أن يكون انكماش نمو غير قطاع الطاقة عند 4.1 في المائة في 2020.

وقال إن من المتوقع انكماش الناتج الإجمالي لقطاع النفط والغاز 2.4 في المائة هذا العام.

وقال إن من المتوقع بدء تعافي النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من العام، لكن تعافي المعنويات الاقتصادية سيتوقف على إجراءات الدعم، مشيرا إلى برامج تحفيز من البنك المركزي نفسه وحكومات الإمارات والحكومة الاتحادية.

ويتوقع البنك المركزي انخفاض نشاط التوظيف في الربعين الثاني والثالث، ثم تعافيه في الربع الأخير من السنة.