سويسرا تفرض ضريبة كربون على تذاكر الطيران

وافق البرلمان السويسري اليوم الأربعاء على مشروع قانون يقضي بفرض ضريبة على ركاب الخطوط الجوية المغادرة من سويسرا لانبعاثات الكربون تتراوح بين 30 و 120 فرنك سويسري (ما يصل إلى 126 دولارا).

ويعتمد تقدير الضريبة على مسافة الرحلة ودرجة الحجز بحسب ما نشرت "الالمانية" .

بالإضافة إلى ذلك، قرر المشرعون في برن فرض ضرائب على الرحلات الجوية الخاصة تتراوح بين 500 و5000 فرنك.

وقدرت لجنة البيئة بالبرلمان أن ضريبة ثاني أكسيد الكربون ستحقق نحو 500 مليون فرنك من عائدات الضرائب السنوية.

وستتم إعادة بعض الأموال إلى شركات الطيران لاستثمارتها في أنواع الوقود المتجدد.

وتفرض العديد من الدول الأوروبية ضرائب مماثلة، معظمها أقل من الضرائب السويسرية.

وكان حزب الشعب اليميني هو الحزب الوحيد الذي عارض مشروع القانون.

