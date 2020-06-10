بقيمة 4.18 مليار ريال .. الأجانب ينفذون آخر أسبوعين أضخم مشتريات في الأسهم السعودية خلال 2020

سجل المستثمرون الأجانب خلال آخر أسبوعين، أضخم مشتريات صافية "تدفقات أجنبية" منذ مطلع العام الجاري، حيث سجلوا صافي شراء بقيمة 2.26 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 21 مايو الماضي، و1.93 مليار ريال في الأسبوع الماضي المنتهي في 4 يونيو الجاري، بإجمالي 4.18 مليار ريال خلال أسبوعين فقط.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، فإنه إلى جانب المستثمر الأجنبي، سجلت الشركات السعودية فقط مشتريات صافية بنحو 495 مليون ريال، فيما سجل جميع أنواع المستثمرين الآخرين صافي بيع.

وجاءت المشتريات الصافية للأجانب الأسبوع الماضي، بعد مشتريات إجمالية بـ4.95 مليار ريال، مقابل مبيعات بنحو 3.02 مليار ريال.

ويعكس شراء الأجانب في الأسهم السعودية ثقتهم بقدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة أزمة كورونا ومن ثم تستفيد أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية.

وبلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق السعودية 170 مليار ريال، تشكل 2.08 في المائة من القيمة السوقية للأسهم المحلية إجمالا، البالغة 8.17 تريليون ريال بنهاية الأسبوع الماضي.

ومن مطلع العام "تحديدا منذ نهاية الأسبوع المنتهي في 26 ديسمبر 2019" سجل المستثمرون الأجانب صافي مشتريات بـ7.24 مليار ريال على الرغم من تفشي فيروس كورونا.

ويتوزع المستثمرون حسب النوع والجنسية في سوق الأسهم السعودية إلى ثلاث جنسيات "سعودي، وخليجي، وأجنبي".

ويقسم المستثمر السعودي إلى أفراد ومؤسسات، يضم الأفراد "صغار المستثمرين الأفراد، كبار المستثمرين الأفراد، والمستثمرين الأفراد المتخصصين، ومحافظ الأفراد المدارة"، فيما تضم المؤسسات "الشركات، والصناديق الاستثمارية، والجهات الحكومية، ومحافظ المؤسسات المدارة".

ويقسم المستثمر الخليجي إلى "الأفراد، والمؤسسات، والمحافظ المدارة"، فيما يضم المستثمر الأجنبي "اتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمستثمرين المؤهلين، والمحافظ المدارة، والشركاء الاستراتيجيين".

وواصل المستثمرون الأجانب تسجيل مشتريات صافية في الأسهم السعودية عبر اقتناصهم الفرص الاستثمارية في السوق قبل وبعد ترقية "فوتسي" و"ستاندرد آند بورز" و"مورجان ستانلي"، ومن ثم ضم شركة "أرامكو" إلى مؤشرات الأسواق الناشئة في كانون الأول (ديسمبر) 2019.

وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلا من الشركاء الأجانب الاستراتجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.

وكان 2019 قد شهد تدفقات قياسية لسوق الأسهم المحلية، هي الأعلى منذ السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في السوق في 2015.

وقفزت مشتريات المستثمرين الأجانب 3120 في المائة في 2019، لتبلغ نحو 91.2 مليار ريال "24.3 مليار دولار"، مقابل 2.8 مليار ريال في 2018، بزيادة قيمتها 88.3 مليار ريال.

وتشير تلك البيانات إلى تضاعف مشتريات الأجانب من الأسهم السعودية 31 مرة خلال 2019، فيما جاء صافي المشتريات للأجانب بعد شراء إجمالي بـ239.2 مليار ريال، مقابل مبيعات بنحو 148 مليار ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية