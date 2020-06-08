توقعات بانكماش الاقتصاد العالمي 5.2%.. الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية

توقّع البنك الدولي الإثنين انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 5,2 بالمئة في العام 2020، مؤكدا أن تأثير جائحة كوفيد-19 كان "سريعا وضخما" على الرغم من المساعدات المالية غير المسبوقة.

واعتبر البنك الدولي أن الانكماش سيكون "الأسوأ" منذ الحرب العالمية الثانية، متوقّعا أن يطاول الفقر المدقع نحو مئة مليون شخص بسبب كوفيد-19 بحسب الفرنسية.

واعتبرت المؤسسة المالية الدولية التي تتخذ من واشنطن مقرا أن العدد الكبير للدول التي تتكبد خسائر اقتصادية يشير إلى أن التدهور الاقتصادي سيكون أسوأ من أي ركود شهدناه في السنوات الـ150 الماضية.

وقالت مساعدة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المتوازن سيلا بازارباسيوغلو إن "التوقعات واقعية للغاية، إذ من المرجح أن تسبب الكارثة ندوبا (تداعيات سلبية) طويلة الأمد وأن تطرح تحديات دولية كبرى".

وبحسب السيناريو الأسوأ، يمكن أن تصل نسبة انكماش الاقتصاد العالمي إلى 8 بالمئة.

وحذّرت بازارباسيوغلو بأن التوقعات يمكن أن تشهد مزيدا من الخفض نظرا لسيطرة الضبابية على تداعيات الجائحة التي لا تزال تتفاعل.

ويتحدث تقرير البنك الدولي عن مخاطر "كبرى" قد تزيد سلبية التوقعات لا سيما في حال لم يتم وقف تفشي الوباء أو ظهور موجة ثانية منه، ما سيدفع السلطات إلى إعادة فرض قيود قد تفاقم التدهور.

ونبه التقرير الى أن "اضطراب الأنشطة قد يضعف قدرة المؤسسات التجارية على مواصلة عملها وتسديد ديونها".