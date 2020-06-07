تراجع حالات الإصابة بكورونا في فرنسا وإيطاليا وارتفاع اسبانيا

تراجع حالات الإصابة والوفاة الجديدة بفيروس كورونا في إيطاليا سجلت إيطاليا 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، مقارنة بـ 270 حالة أمس.

وبلغ عدد الوفيات اليوم 53 حالة، مقارنة بـ 72 حالة أمس، ليصل الإجمالي إلى 33 ألفا و899 حالة منذ بداية الجائحة في أواخر فبراير، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وارتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 234 ألفا و998 حالة، وتعافى 165 ألفا و837 حالة بحسب ما نشرته "الالمانية". وسجلت فرنسا 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، وهو أدنى معدل يومي لوفيات كورونا في فرنسا منذ منتصف مارس الماضي.

وأوضحت إحصائيات الحكومة اليوم الأحد أن إجمالي عدد وفيات كورونا في المستشفيات ودور الرعاية، وصل منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 29 ألف و155 حالة.

ولم يتدن المعدل اليومي عن هذه القيمة سوى في الرابع عشر من مارس الماضي عندما وصل إلى 12 حالة وفاة وذلك قبل بدء القيود الصارمة على التجول والتي دخلت حيز التنفيذ في السابع عشر من ذلك الشهر.

ولم يعد يتم الإعلان عن الوفيات في دور الرعاية في الوقت الراهن بشكل يومي، وغالبا ما تكون الأعداد المعلن عنها في العطلة الأسبوعية أقل منها على مدار الأسبوع بسبب البلاغات التي تتم في وقت لاحق.

كانت وزارة الصحة أعلنت أول أمس الجمعة اعتزامها عدم نشر أعداد الوفيات في العطلة الأسبوعية عبر بيان صحفي، وقالت إنها ستحدث الإحصائية على صفحتها.

كانت المرحلة الثانية من تخفيف قيود كورونا في فرنسا بدأت مطلع يونيو الجاري، وقد شملت هذه المرحلة فتح المطاعم.

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 241310، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت مدريد،حسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد إن عدد الوفيات في أسبانيا بلغ 27135، بسبب الفيروس فيما تعافي 150376 . وقد مر حوالي 18 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في أسبانيا.