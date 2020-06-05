نائب الرئيس الأمريكي: تقرير الوظائف علامة على بدء تعافي الاقتصاد

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إن تقرير الوظائف الذي صدر اليوم علامة على أن الاقتصاد الأمريكي يبدأ التعافي من الضرر العميق الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد، لكنه قال إن الرئيس دونالد ترمب لا يزال يفضل خفض ضريبة كسب العمل.

وقال بنس في مقابلة مع سي.إن.بي.سي اليوم "سنفعل ما يلزم فعله لإعادة هذا الاقتصاد بشكل كامل"، وفقا لـ"رويترز".