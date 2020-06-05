مسؤولان : البنوك السعودية لديها مصدات رأس مال قوية تمكنها من تجاوز الأزمة

قال مسؤولان تنفيذيان في القطاع المصرفي، إن البنوك في السعودية تواجه بضعة فصول صعبة بسبب الضغوط على الربحية ونمو القروض الناجمة عن أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، لكنهما قالا إن مصدات رأس المال القوية ستساعد البنوك في تجاوز العاصفة.

وبحسب "رويترز"، قال ديفيد ديو العضو المنتدب للبنك السعودي البريطاني (ساب)، ثالث أكبر بنوك المملكة من حيث الأصول، "لن تنتهي هذه الأزمة خلال وقت قصير جدا"، مضيفا "سيظل الربع الثاني وربما الثالث أيضا يشكلان تحديا وسيكون 2020 عاما صعبا".

فيما قال عمار الخضيري رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، رابع أكبر بنوك المملكة، إن الربحية ستتعرض لضغوط من انخفاض صافي هوامش الفائدة وأيضا من ارتفاع محتمل للقروض المتعثرة، ضمن أمور أخرى.

وتابع قائلا "ضغوط الهوامش سيسبب لنا، كما سيفعل لكل البنوك الأخرى، بعض التراجع في الربحية"، مضيفا أن البنك جنب مخصصات إضافية للقروض المتعثرة في الربع الأول.

وقال الخضيري "في ظل الوضع الاقتصادي، قد لا يكون نمو القروض في صدارة أولويات البنوك حاليا"، مضيفا أنه يتوقع تواصل نمو نشاط التمويل العقاري بقوة.

وأظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، تراجع أرباح البنوك في المملكة 38.4 في المائة على أساس سنوي في نيسان (أبريل) إلى 2.9 مليار ريال (773 مليون دولار)، علما بأن المؤسسة قدمت 50 مليار ريال لدعم السيولة لدى القطاع المصرفي.

وقال المسؤولان التنفيذيان، إن التدابير الاستباقية ستساعدهما في دعم شركات القطاع الخاص، خاصة الشركات التي تعاني تعثر العمل بسبب جائحة فيروس كورونا.