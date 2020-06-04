"الإمارات" تعلن إعادة فتح المطارات أمام حركة الترانزيت

أعلنت الإمارات اليوم إعادة فتح المطارات أمام حركة الترانزيت بعد أن كانت قد توقفت في مارس. وستستأنف شركتا طيران الإمارات والاتحاد للطيران تسيير بعض رحلات الترانزيت بعد أن أعلنت حكومة الإمارات إعادة فتح المطارات أمام الخدمة التي يتوقف الركاب بموجبها في الدولة لتغيير الطائرات أو لتزود طائراتهم بالوقود بحسب رويترز.

وقالت طيران الإمارات التي مقرها دبي وهي إحدى أكبر شركات الطيران التي تسير رحلات طويلة المدى في العالم اليوم الخميس إنها ستسير رحلات ترانزيت إلى 29 وجهة في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية بحلول 15 يونيو حزيران.

في غضون ذلك، قالت الاتحاد للطيران، ومقرها أبوظبي، إن الركاب من 20 مدينة في أوروبا وآسيا وأستراليا سيتمكنون من السفر في رحلات ترانزيت عبر أبوظبي اعتبارا من العاشر من يونيو حزيران.