وول ستريت تغلق على مكاسب كبيرة بدعم من آمال بتعاف اقتصادي

قفزت الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء بدعم من آمال بتعاف اقتصادي بعد تخفيف إجراءات العزل العام المتربطة بفيروس كورونا، وهو ما ساعد المستثمرين على التطلع إلى ما وراء الاضطرابات الاجتماعية في الولايات المتحدة ومخاوف الجائحة، وذلك بحسب رويترز.

ودفعت مكاسب لقطاعات البنوك والصناعة والتكنولوجيا المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت لتغلق على صعود حاد. وسجل المؤشران ستاندرد اند بورز500 وناسداك مكاسب قوية لرابع جلسة على التوالي.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 527.24 نقطة، أو 2.05 بالمئة، إلى 26269.89 نقطة بينما قفز المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 42.05 نقطة، أو 1.36 بالمئة، ليغلق عند 3122.87 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، مرتفعا 0.76 بالمئة إلى 9681.11 نقطة.

