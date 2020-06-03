الاقتصاد التركي في مأزق.. التضخم يرتفع إلى 11.4% والليرة تتراجع

قفز التضخم التركي في مايو إذ جعل تراجع الليرة الواردات أكثر تكلفة، وهو التأثير الذي طغى على أي انحسار لضغوط الأسعار المحلية جراء هبوط حاد للاقتصاد.

فقد أظهرت بيانات من معهد الإحصاء اليوم أن التضخم السنوي ارتفع إلى 11.39 في المائة وارتفعت الأسعار 1.36 في المائة على أساس شهري، وفقا لـ"رويترز".

والقراءتان أعلى من التوقعات، وتكسران سلسة شهرين من التراجع في تضخم أسعار المستهلكين على خلفية انخفاض سعر النفط وهبوط الطلب المحلي في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقال البنك المركزي، الذي قلص تكاليف الاقتراض في آخر تسع اجتماعات له بشأن السياسات، إنه يتوقع استمرار التراجع، وهو ما يمهد الطريق لمزيد من الخفض في أسعار الفائدة.

لكن التيسير النقدي المفرط جعل التضخم يرتفع كثيرا فوق معدلات الأساس منذ أواخر 2019. وقالت البنوك الحكومية هذا الأسبوع إنها ستقلص تكاليف قروض السيارات والرهون لأجل 15 عاما، في حين قالت وكالة موديز إن انكماشا اقتصاديا متوقعا بنسبة 5 في المائة هذا العام سيتسبب في زيادة الديون المتعثرة.

جاءت قفزة التضخم في مايو في الوقت الذي بلغت فيه الليرة أدنى مستوياتها على الإطلاق. وتراجعت اليوم 0.7 في المائة اليوم ولا تزال منخفضة بنحو 12 في المائة هذا العام.