الإمارات: الرصيد التراكمي من الذهب يقفز 57.7% في نهاية أبريل

قفز الرصيد التراكمي لمصرف الإمارات المركزي من الذهب إلى مستوى قياسي جديد بنهاية شهر أبريل الماضي بعدما وصلت قيمة الحيازة إلى 6.337 مليار درهم، محققا بذلك نموا بنسبة 57.7 في المائة، وبزيادة قدرها 2.333 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2020 مقارنة بالرصيد في ديسمبر عام 2019 .

وتظهر أحدث الإحصائيات التي أصدرها المصرف المركزي اليوم، أن رصيده من السبائك الذهبية ارتفع على المستوى الشهري بنسبة 7.1 في المائة و بمقدار 426 مليون درهم خلال أبريل من العام الجاري مقارنة مع الرصيد التراكمي المسجل في شهر مارس السابع عليه، والبالغ 5.951 مليار درهم، وفقا لـ"الألمانية".

وتعكس الزيادة المتواصلة لرصيد المصرف المركزي من المعدن الأصفر استمراره في المحافظة على النهج الذي بدأه خلال الأعوام الخمسة الماضية وارتفعت وتيرته مع بداية العام الجاري .