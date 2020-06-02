اليوم.. الجولة الرابعة من مفاوضات المستقبل بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

يبدأ الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اليوم الجولة الرابعة من المحادثات بشأن اتفاقية تجارية وجوانب أخرى للعلاقات بين الجانبين في المستقبل عقب خروج بريطانيا من التكتل "بريكست".

ومن المقرر أن يجري مسؤولو الجانبين محادثات عبر الفيديو حتى يوم الجمعة، في محاولة لإحراز تقدم بعد ثلاث جولات سابقة لم تتمخض سوى عن تقدم ضئيل، وفقا لـ"الألمانية".

وغادرت بريطانيا التكتل رسميا في 31 يناير بعد أن صوتت أغلبية ضئيلة لصالح بريكست في استفتاء عام .2016 ولم يتغير الكثير خلال الفترة الانتقالية التي تمتد 11 شهرا.

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعدم تمديد هذه الفترة، رغم عدم إحراز تقدم في المحادثات التي طغت عليها أزمة وباء كورونا.

وبنهاية يونيو، تنتهي فرصة بريطانيا لطلب مزيد من الوقت للمحادثات.

وأشار جونسون إلى أن بلاده سوف تقبل بريكست "دون اتفاق" إذا لم تتمكن لندن وبروكسل من التوصل لاتفاق بشأن قواعد تجارية جديدة بحلول 31 ديسمبر.