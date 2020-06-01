1877 إصابة في السعودية .. وغرف للعزل في المولات والمراكز التجارية

فرد أمن يقيس درجة حرارة متسوق في مدخل مركز تجاري. "واس"

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1877 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 85261 إصابة، بينها 22315 حالة نشطة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي حالات التعافي ارتفع بشفاء 3559 حالة جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 62442 حالة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من إجمالي الإصابات قاربت 73.3 في المائة.

وأوضحت أنه تم تسجيل 23 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 503 وفيات، حيث عانى بعضهم أمراضا مزمنة.

وأكدت الوزارة أهمية تغطية الأنف والفم، سواء بكمامة طبية أو قماشية أو أي غطاء محكم للأنف والفم.

وتوزعت الحالات الجديدة في عدد من المدن، حيث سجلت جدة 586، الرياض 504، مكة 159، الدمام 110، المدينة المنورة 95، الهفوف 55، الجبيل 50، الخبر 33، الظهران 29، بريدة 25، الطائف 22، القطيف 21، المضة 18، المبرز 18، حائل 17، خليص 13، صفوى 10، نجران 8، الخرج 8، الباحة 7، الليث 7، جازان 6، السليل 6، خميس مشيط 6، ينبع 5، ضباء 5، الهدا 4، المزاحمية 4.

وسجلت الجفر 3 حالات، وعنيزة 3، القنفذة 3، البكيرية 2، القوز 2، المجاردة 2، الخفجي 2، النعيرية 2، بقيق 2، حفر الباطن 2، بيش 2، شرورة 2، المجمعة 2، الزلفي 2، وحالة واحدة في كل من وادي الفرع، العلا، عيون الجواء، ظهران الجنوب، تنومة، السحن، الدرب، ضمد، صامطة، رابغ، حوطة بني تميم، مرات، تمير، وادي الدواسر، تبوك.

ومع بداية المرحلة الثانية من إجراءات العودة التدريجية للحياة الطبيعية في المملكة، حثت وزارة الشؤون البلدية والقروية على تجهيز غرف للعزل في المولات والمراكز التجارية واستخدامها في حال الاشتباه بإصابة أحد الموظفين أو المتسوقين بمرض كوفيد - 19، وقياس درجة حرارة الموظفين وإبلاغ الجهات المعنية عن أي شخص حرارته أعلى من 38 درجة مئوية وعزل الموظف حتى إحالته إلى إحدى منشآت الرعاية الصحية.

وحددت الوزارة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل محال تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، للفترة من 31 أيار (مايو) حتى 20 حزيران (يونيو) الجاري.

وتضمن البروتوكول الوقائي لهذه المحال والمراكز أن تكون ساعات استقبال المتسوقين والزوار وفقا لساعات التجول المعلنة، مع السماح للمحال بالاستمرار في العمل في أوقات منع التجول من خلال تطبيقات التوصيل ونقل الطرود والبضائع، أو عن طريق الأسطول الخاص بها حتى الـ12 صباحا.

وشدد البروتوكول على قياس درجة حرارة المتسوقين عند المداخل وعدم السماح للذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية بدخول المركز، مع إلزامهم بارتداء الكمامات أو ما يغطي الأنف والفم، ووضع ملصقات أرضية مرئية لتنظيم طوابير الانتظار في الأماكن المزدحمة لضمان وجود مسافة بين الزوار.

كما شدد على منع تجربة المواد داخل المتجر، ووضع ملصقات أرضية مرئية لفرض التباعد بين الموظفين وبين الموظفين والعملاء في أماكن العمل المزدحمة، وقياس درجة حرارة الموظفين يوميا وعدم السماح للموظفين أو موظفي الجهات الخارجية الذين تزيد درجة حرارتهم على 38 درجة مئوية بدخول المركز، وعدم السماح للموظفين المعرضين لخطر الإصابة بالحضور للعمل.

وأكد البروتوكول أهمية الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي، مع تشجيع الدفع عبر نقاط البيع الإلكترونية، وتطهير المرافق وجميع الأسطح التي يلمسها الموظفون أو العملاء كل ساعتين، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام.

ودعا البروتوكول الوقائي إلى التأكد من وجود سلال مهملات ونفايات تعمل دون الحاجة إلى لمسها وتكرار جمع النفايات والتخلص منها باستمرار، والسماح باستخدام جميع مناطق الجلوس المشتركة، مع تحديد عدد الأشخاص المسموح به لضمان مسافة التباعد الآمنة.

وشددت وزارة الشؤون البلدية والقروية – وفقا للبروتوكول الوقائي – على منع خدمة صف السيارات، وإغلاق غرف الصلاة، وأماكن ألعاب الأطفال، وأماكن قياس الملابس.