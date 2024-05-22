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  • "التدريب التقني" يوفر أكثر من 8 آلاف فرصة وظيفية لخريجيه خلال أبريل

"التدريب التقني" يوفر أكثر من 8 آلاف فرصة وظيفية لخريجيه خلال أبريل

"التدريب التقني" يوفر أكثر من 8 آلاف فرصة وظيفية لخريجيه خلال أبريل
"الاقتصادية" من الرياض
  • الاربعاء 22 مايو 2024 9:00 صباحا
  • حدثت فى الاربعاء 22 مايو 2024 10:34 صباحا

وفرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، 8012 فرصة وظيفية بالتنسيق مع القطاع الخاص لخريجي وخريجات برامج التدريب التقني، وذلك خلال أبريل 2024.

وأوضحت أنها أبرمت 6 مذكرات تفاهم مع عدة شركات خلال الشهر ذاته بهدف توظيف الخريجين، كما تم تنفيذ 59 برنامج لتهيئة الخريجين للدخول في سوق العمل، إضافة إلى عقد 129 لقاء مع مسؤولي الموارد البشرية في عدة جهات بهدف بحث سبل التعاون والشراكة لاستقطاب خريجي برامج التدريب التقني.

وأضافت أنها تعمل على تنفيذ عدة برامج ومبادرات لتسهيل التحاق الخريجين بسوق العمل في المجالات التقنية والمهنية، وأطلقت عدة مبادرات للإسهام في تحقيق ذلك من أبرزها مبادرة "فرصة عمل لكل خريج"، كما تم إنشاء مكاتب للتنسيق الوظيفي في مختلف الكليات والمعاهد التابعة لها تعمل على تفعيل برامج التعاون والشراكات مع قطاعات الأعمال، لإيجاد فرص عمل مناسبة للخريجين والخريجات.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعقد معارض وملتقيات للتوظيف بالكليات والمعاهد بهدف ربط الخريجين والخريجات بشكل مباشر مع جهات التوظيف وتعريفهم بفرص العمل المتاحة، وبلغ عددها في شهر أبريل الماضي 42 ملتقى ومعرض توظيف بمختلف مناطق المملكة.

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