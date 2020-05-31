أكثر من 370 ألف وفاة حصيلة كورونا المستجد في العالم



أودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقل عن 370 الفا و261 شخصا حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الساعة 19:00 بتوقيت جرنتش الأحد.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 6,113,340 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافى منها 2,520,800 شخص على الأقل.

لا تعكس الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا إلاّ للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

ومنذ التعداد الذي اجري السبت في الساعة 19:00 بتوقيت جرنتش، سجلت 3666 وفاة اضافية و123,415 اصابة جديدة في العالم. والدول الذي سجلت اكبر عدد من الوفيات هي البرازيل (956) والولايات المتحدة (698) والمكسيك (364).

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 104,051 وفاة من أصل 1,778,515 إصابة. وتم شفاء ما لا يقل عن 416,461 شخصًا.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً بالوباء هي المملكة المتحدة بتسجيلها 38,489 وفاة من أصل 274,762 إصابة تليها إيطاليا مع 33,415 وفاة (233,019 إصابة)، والبرازيل مع 28,834 وفاة (498,444 إصابة)، وفرنسا مع 28,802 وفاة (188,882 إصابة).

وحتى اليوم، أعلنت الصين (بدون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) ما مجموعه 83,001 إصابة (حالتان جديدتان يومي السبت والأحد)، بينها 4634 وفاة بينما تعافى 78,304 اشخاص.

منذ يوم السبت الساعة 19:00 بتوقيت جرنتش، أعلنت رواندا أول وفاة مرتبطة بالفيروس على أراضيها.

وأحصت أوروبا الأحد حتى الساعة 19:00 بتوقيت جرنتش، 178,080 وفاة من أصل 2,151,192 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 111,399 (1,869,442 إصابة)، وأميركا اللاتينية والكاريبي 50,711 وفاة (990,972 إصابة)، وآسيا 16,273 وفاة (542,951 إصابة) والشرق الأوسط 9487 وفاة (404,261 إصابة) وإفريقيا 4179 وفاة (145,962 إصابة) وأوقيانيا 132 وفاة (8565 إصابة).