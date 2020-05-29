النمسا تلغي الالتزام بوضع الأقنعة الواقية تدريجيا منتصف يونيو

أعلنت الحكومة النمساوية، اليوم الجمعة ، أن السكان لن يعودوا ملزمين بوضع أقنعة الوجه الواقية في المدارس والمتاجر والأماكن السياحية اعتبارا من منتصف يونيو، حيث انخفض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى أقل من 650 حالة.

وكانت النمسا من بين أول الدول الأوروبية التي ألزمت سكانها بوضع أغطية الوجه الإلزامية / الكمامات / في بداية شهر أبريل لمنع انتشار مرض كوفيد- 19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

ورغم أنه سيتم تخفيف سياسة وضع الأقنعة الواقية في 15 يونيو، فلن يتم إلغاؤها.

ولا يزال يتعين على ركاب المواصلات العامة، ومصففي الشعر والنوادل ومرتادي الأماكن العامة التي يستحيل فيها الاحتفاظ بمسافة لا تقل عن متر عن بعضهم البعض، وضع الأقنعة.