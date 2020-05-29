28 مصرفي من كوريا الشمالية متهمون بغسيل أموال بقيمة 2.5 مليار دولار

ذكرت وسائل إعلام أمريكية اليوم أن وزارة العدل الأمريكية كشفت عن اتهامات ضد أكثر من 20 مصرفيا كوريا شماليا تدعي أنهم كانوا وراء مخطط دولي لغسيل الأموال والذي نقل 2.5 مليار دولار في انتهاك للعقوبات الأمريكية المفروضة على كوريا الشمالية.

ويواجه ما مجموعه 28 كوريا شماليا مجموعة من الاتهامات المتعلقة بالاحتيال المصرفي وغسيل الأموال والمؤسسات الإجرامية فيما قالت عنه شبكة "سي إن إن" الأمريكية إنها أول قضية تم رفعها ضد أعضاء في النظام المالي الكوري الشمالي.

وتم الكشف عن لائحة الاتهام المكونة من 50 صفحة اليوم في محكمة اتحادية في واشنطن. وكان الهدف الظاهر للمخطط هو مساعدة النظام الكوري الشمالي على تجنب القيود الدولية وتسهيل قدرته على الإنفاق عالميا.

كما اتهمت وزارة العدل 5 مواطنين صينيين وفقا للائحة الاتهام التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز". ويعود تاريخ المخطط إلى 2013 حيث يزعم أنه تشكل وسط تصعيد العقوبات الدولية ضد النظام في بيونج يانج.