مجموعة العشرين في السعودية تشارك مع الأمم المتحدة في حدث لتمويل التنمية في فترة كورونا وما بعدها

شاركت مجموعة العشرين في السعودية مع الأمم المتحدة في الحدث رفيع المستوى لتمويل التنمية في فترة كوفيد-19 وما بعدها ، بهدف تسريع التعافي من الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كوفيد-19. و يناقش الحدث ست قضايا ملحة تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة لتمويل التنمية خلال التحديات العالمية المرتبطة بجائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وما بعدها:
- السيولة العالمية والاستقرار المالي
- جوانب الضعف في الدين العام للدول النامية
- مشاركة المقرضين من القطاع الخاص
- التمويل الخارجي والتحويلات المالية بهدف نمو شامل
- تعزيز الحيز المالي وتنظيم الموارد المحلية
- التعافي بشكل أفضل بهدف نمو شامل ومستدام
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