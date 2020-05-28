بسبب كورونا .. زيادة عدد الوفيات في أوروبا 160 ألف حالة عن المتوسط المعتاد

قالت مسؤولة من منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس إن عدد الوفيات في 24 دولة أوروبية منذ بداية مارس يزيد بواقع 159 ألفا عن المتوسط المعتاد للوفيات وترتبط "نسبة كبيرة" من هذه الزيادة بمرض كوفيد-19 بحسب رويترز.

وقال مسؤولون أوروبيون من منظمة الصحة إن أكثر من مليوني شخص في أوروبا حتى الآن أصيبوا بفيروس كورونا المستجد بزيادة نسبتها 15 بالمئة خلال الأسبوعين الماضيين. وجاءت روسيا وتركيا وروسيا البيضاء وبريطانيا في مقدمة الدول التي تسجل إصابات جديدة بالعدوى. وتوفي أكثر من 175 ألف شخص.

وبينما أخذت الزيادة في الأعداد كل أسباب الوفاة في الاعتبار فإن التوقيت حسبما تقول كاتي سمولوود مسؤولة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية يشير إلى التأثير القاتل لمرض كوفيد-19 إذ تم تسجيل وفاة آلاف الأشخاص في وحدات الرعاية المركزة في أماكن مثل شمال إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا.

وقالت سمولوود للصحفيين "ما نراه بوضوح تام هو أن ذروة الزيادة في أعداد الوفيات في تلك الدول تأتي بالتزامن مع ذروة تفشي كوفيد-19". وتابعت "هذا يعطينا مؤشرا واضحا على أن نسبة كبيرة جدا من هذه الوفيات مرتبطة بكوفيد-19".

وقالت سمولوود إن دولا مثل ألمانيا وسويسرا وغيرها، التي ربما تخفف القيود في أماكن تشمل المراكز الاجتماعية ، لابد أن يكون لديها نظم قوية قائمة بالفعل للكشف عن المرض والفحص والتتبع للمساعدة في منع حدوث "موجة ثانية" من الوباء.

وأوضحت سمولوود "فتح الشركات أو النوادي حيث يجتمع الناس لابد وأن يعتمد بالكامل علي نظام صحي لديه قدرة قوية جدا على الكشف عن كيفية تفشي الفيروس وأماكن انتشاره... والتأكد من أن التدخلات المستهدفة لمنع وعرقلة أي انتقال للفيروس ستكون جاهزة".