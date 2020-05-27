بحلول 2024 .. اقتصاد بريطانيا سيواجه عجزا بالميزانية يصل إلى 5 %

قالت صحيفة فايننشال تايمز إن اقتصاد بريطانيا سيسجل على الأرجح عجزا في الميزانية بنسبة 5 في المائة من الدخل القومي في 2024 حين يكون من المقرر إجراء الانتخابات القادمة لبريطانيا إذ سيواصل التأثير السلبي على الاقتصاد من فيروس كورونا الضغط على المالية العامة. وأضافت الصحيفة أنها استندت في حسابها للعجز إلى توقعات للنمو الاقتصادي قدمها خبراء اقتصاديون.