إسبانيا تسجل 70 وفاه جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في إسبانيا اليوم الأحد تسجيل 70 وفاة جديدة بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الوفيات إلى 28752.

وارتفع عدد الإصابات المسجلة من 235290 إلى 235772.

وشهدت إسبانيا واحدة من أكبر معدلات الوفاة بفيروس كورونا في العالم مقارنة بعدد سكانها. وكانت مدريد الأكثر تضررا من الوباء.

وأعلن رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث أمس السبت أن إسبانيا ستعيد فتح حدودها أمام السياحة الدولية بدءا من يوليو تموز.