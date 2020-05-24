إجراء 1.2 مليون فحص كورونا في ووهان خلال يوم واحد

قالت الهيئة الصحية في مدينة ووهان بؤرة وباء فيروس كورونا المستجد في الصين إن المدينة قامت بإجراء مليون و146156 اختبارا للكشف عن مرض كوفيد-19 يوم 23 مايو أيار بالمقارنة بمليون و470950 فحصا في اليوم السابق.

وبدأت ووهان حملة يوم 14 مايو أيار للكشف عن حاملي فيروس كورونا الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض وذلك بعد أن أعلنت في العاشر من مايو أيار أنها سجلت أول مجموعة إصابات بكوفيد-19 منذ الثامن من أبريل نيسان تاريخ إنهاء قيود العزل العام الذي كان مطبقا فيها.