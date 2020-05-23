338 ألف وفاة بكورونا حول العالم.. والصين بلا إصابات لأول مرة

أوقع فيروس كورونا المستجد أكثر من 338 ألف وفاة في العالم، وفي ما يأتي مستجدات انتشاره استنادا إلى آخر الأرقام والتدابير والأحداث:

لم تسجّل الصين أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بين الجمعة والسبت، وذلك للمرة الأولى منذ بدء بكين نشر معطيات عن الوباء في كانون الثاني/يناير.

وفي الإجمال سجّلت الصين 82 ألفا و971 إصابة بالفيروس بينها 4634 وفاة.

قدمت هولندا والنمسا والدنمارك والسويد مقترحا مشتركا لخطة إنعاش لمساعدة الاتحاد الأوروبي على تجاوز الأزمة التي تسبب بها وباء كوفيد-19، وأكدت رفضها إقرار أي آلية لتشارك الدين بين دول التكتّل.

وتأمل الدول الأربع التي تطلق عليها تسمية "المقتصدة"، أن يتم إقرار مساعدة طارئة للدول الأوروبية المتضررة بشدة، لكنّها ترفض أي "زيادة كبيرة" في موازنة الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى الخطّة التي اقترحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

ارتفعت حصيلة المصابين بكوفيد-19 إلى خمسة ملايين و218 ألفا و261 شخصا في العالم، في حين ارتفعت الحصيلة العالمية لوفياته إلى 338 ألفا و128 حالة على الأقل، منذ ظهوره لأول مرة في الصين في كانون الأول/ديسمبر،

ولا تزال الولايات المتحدة البلد الأكثر تسجيلا للإصابات والوفيات مع أكثر من مليون و600 ألف إصابة و96 ألفا وسبع وفيات، تليها المملكة المتحدة مع 36 ألفا و393 وفاة وإيطاليا مع 32 ألفا و616 وفاة ثم فرنسا مع 28 ألفا و289 وفاة.

وباتت أميركا اللاتينية بؤرة جديدة للوباء، وسجّلت البرازيل 21 الفا و48 وفاة، فيما أعلنت البيرو تسجيل 3244 وفاة.

خلصت دراسة نشرتها صحيفة "ذا لانست" عدم فاعلية عقاري كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين في معالجة المصابين بكوفيد-19 الذين أدخلوا المستشفيات، لا بل انهما يفاقمان مخاطر الوفاة وعدم انتظام نبضات القلب.

وتوصي الدراسة بعدم وصفهما خارج إطار التجارب السريرية.

سيسمح في مدريد وبرشلونة اللتين لا تزالان مغلقتين بإعادة فتح والفنادق والمتاحف اعتبارا من الإثنين.

في ايسلندا سيُسمح للقاعات الرياضية بإعادة فتح أبوابها اعتبارا من الإثنين.

وستعيد كاتدرائية فلورنسا في وسط إيطاليا فتح أبوابها للعامة وقد سجّلت إلى الآن آلاف الحجوزات.

وستبقي فرنسا المتنزهات العامة والحدائق الباريسية مغلقة على الرغم من مطالبة رئيسة بلدية العاصمة الفرنسية بإعادة فتحها.

وستعيد قبرص التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على السياحة، فتح مطاريها أمام الرحلات المدنية من نحو 20 بلدا اعتبارا من 9 حزيران/يونيو.

سمحت فرنسا باستئناف المراسم الدينية التي مُنعت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد اعتبارا من اليوم نفسه، مع مراعاة قواعد الوقاية من المرض مثل تعقيم اليدين ووضع كمامات واقية.

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض الجمعة حكام الولايات الأميركية الى السماح بإعادة فتح أماكن العبادة "فورا"، محذّرا بأنه سيتخطّاهم في حال لم يمتثلوا.

أعلنت مجموعة تأجير السيارات الأميركية "هيرتز" التي تأسست قبل أكثر من مئة عام والمعروفة في جميع أنحاء العالم، في بيان أنها وضعت نفسها تحت نظام الإفلاس الأميركي نتيجة انتشار وباء كوفيد-19، موضحة أن القرار لا يشمل حاليا سوى عملياتها في الولايات المتحدة وكندا.

طالب أكثر من 600 مؤلف وصاحب دار نشر ومكتبة في فرنسا رئيس الدولة بالتحرّك لـ"إنقاذ" صناعة الكتب، في حين من المقرر ان تعرض الحكومة "خطة دعم" نهاية الأسبوع المقبل.