«نمو» تتراجع 57 نقطة بتداولات قيمتها 30 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" بنحو 0.79 في المائة لتغلق عند 7145 نقطة فاقدة 57 نقطة، وانخفضت قيمة التداول 48 في المائة إلى 30 مليون ريال، كما تراجعت الأسهم المتداولة 46 في المائة إلى 539 ألف سهم، أما الصفقات فانخفضت 35 في المائة إلى 1.4 ألف صفقة. وارتفع سهم "التطويرية الغذائية" بنحو 2 في المائة ليغلق عند 69.40 ريال، يليه "الصمعاني" بنحو 1.9 في المائة ليغلق عند 106 ريالات، مقابل تراجع البقية بصدارة "سمو" بنحو 4.3 في المائة ليغلق عند 46.20 ريال، يليه "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 2.6 في المائة ليغلق عند 189.80 ريال، وحل ثالثا "العمران" بنحو 1.7 في المائة ليغلق عند 62.40 ريال.