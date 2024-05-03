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  • الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة مع عكوف المستثمرين على تقييم ميل الفيدرالي للتيسير فيما يتعلق بالفائدة

الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة مع عكوف المستثمرين على تقييم ميل الفيدرالي للتيسير فيما يتعلق بالفائدة

الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة مع عكوف المستثمرين على تقييم ميل الفيدرالي للتيسير فيما يتعلق بالفائدة
(رويترز)
  • الجمعة 3 مايو 2024 12:00 صباحا
  • حدثت فى الجمعة 3 مايو 2024 12:08 صباحا

ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم مع عكوف المستثمرين على تقييم ميل مجلس الاحتياطي الاتحادي للتيسير بشكل أكبر من المتوقع فيما يتعلق بسعر الفائدة أمس الأربعاء ووابل من البيانات المتباينة في تقارير اقتصادية ونتائج الأعمال.
ووفقا لبيانات أولية، أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز مرتفعا 46.97 نقطة بما يعادل 0.94 % إلى 5065.36 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك 238.54 نقطة أي 1.53 % إلى 15844.02 نقطة، وتقدم مؤشر داو جونز 327.28 نقطة أي 0.86 %  إلى 38230.57 نقطة.
 

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