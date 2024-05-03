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الأسهم الأوروبية تتراجع بعد قرار الفائدة الأمريكية وتباين مكاسب الشركات

الأسهم الأوروبية تتراجع بعد قرار الفائدة الأمريكية وتباين مكاسب الشركات
"رويترز"
(رويترز)
  • الجمعة 3 مايو 2024 12:00 صباحا
  • حدثت فى الجمعة 3 مايو 2024 12:06 صباحا

سجلت الأسهم الأوروبية تراجعا طفيفا اليوم في أول جلسة تداول لها في مايو مع عودة المستثمرين من عطلة في منتصف الأسبوع تخللها تلميح مجلس الفيدرالي إلى إرجاء خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % بعد أن سجل أول انخفاض شهري هذا العام في أبريل.
وهدأت معنويات السوق مع مواجهة المستثمرين المخاطر المحيطة بالصراع في الشرق الأوسط وتوقعات سياسة البنك المركزي الأوروبي بعد يونيو، وموسم أرباح الشركات.
وعاد المستثمرون بعد عطلة عيد العمال أمس، وهو يوم شهد إشارة المركزي الأمريكي إلى أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لوقت أطول بسبب قراءات تضخم جاءت مخيبة للآمال في الآونة الأخيرة.
ويشعر المستثمرون بثقة كبيرة في أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض سعر الفائدة في يونيو لكن ما زال هناك قدر من الضبابية بشأن المسار بعد ذلك.
وأظهر مسح أن التراجع المستمر في نشاط الصناعات التحويلية في منطقة اليورو تفاقم في أبريل، مما دفع الشركات إلى خفض عدد الموظفين مرة أخرى.

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