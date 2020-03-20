سويسرا تدعم اقتصادها بـ 32 مليار فرنك لمواجهة تداعيات كورونا

قالت سويسرا اليوم إنها ستقدم حزمة دعم حجمها 32 مليار فرنك سويسري (32.56 مليار دولار) لدعم الشركات والعمال المتضررين من جراء تفشي فيروس كورونا.

حظرت الحكومة أي تجمعات تزيد على خمسة أفراد في إطار جهود متصاعدة للتصدي للوباء الذي أودى بحياة 43 شخصا في سويسرا وأجبر الشركات في أنحاء البلاد على التوقف، وفقا لـ"رويترز".