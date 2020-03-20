فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو يرتفع خلال يناير

قال البنك المركزي الأوروبي اليوم الجمعة إن فائض ميزان المعاملات الجارية للدول التي تستخدم اليورو البالغ عددها 19 ارتفع في يناير، إذ عوض تحسن في أرقام الخدمات والدخل الأساسي نزولا في الفائض التجاري.
وارتفع فائض ميزان المعاملات الجارية المُعدل لمنطقة اليورو إلى 34.7 مليار يورو (37.4 مليار دولار) في يناير كانون الثاني من 32.6 مليار يورو في ديسمبر كانون الأول و33.6 مليار يورو مسجلة قبل عام.
وفي الاثني عشر شهرا حتى ديسمبر، استقر الفائض دون تغير يذكر عند 3.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة مقارنة مع الاثني عشر شهرا السابقة عليها.
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